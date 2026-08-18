München (ots) -Die Erfolgsserie der Münchener Verein Versicherungsgruppe setzt sich fort: In einer aktuellen Analyse von Stiftung Warentest (Finanztest, Ausgabe 9/2026) wurden insgesamt 278 Zahnzusatzversicherungen umfassend analysiert und bewertet.Der Top-Tarif ZahnGesund 100 des Münchener Verein wurde dabei erneut zum Testsieger mit der Bestnote SEHR GUT (0,5) ernannt und darf sich so bereits zum sechsten Mal über die herausragende Bewertung freuen.Ausgezeichnete Qualität im gesamten ZahnGesund-PortfolioNeben dem Testsiegertarif überzeugen auch die weiteren Tarife der ZahnGesund-Reihe mit erstklassigen Gesamtergebnissen bei Stiftung Warentest:- ZahnGesund 85+ (Tarif 578): SEHR GUT (1,3)- ZahnGesund 75+ (Tarif 577): GUT (1,8)Qualität, Leistung und Innovation, die überzeugenDiese Auszeichnungen zeigen: Als einer der leistungsstärksten Anbieter am Markt punktet der Münchener Verein mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, dem Verzicht auf Wartezeiten sowie einem einfachen Online-Abschluss. Der Wechsel zum Münchener Verein gestaltet sich dabei durch Anrechnung der Vorversicherungszeit als besonders unkompliziert.Auch die weitreichenden Leistungsmerkmale der Tarife zahlen auf das Top-Ergebnis mit Bestnote von Stiftung Warentest ein. Das umfassende Leistungsspektrum beinhaltet moderne Zahnbehandlungen und Hightech-Leistungen wie Dental Laser, CEREC, Digitale Volumentomographie, OP-Mikroskop, DROS-Schienen (bei ZahnGesund 100) sowie die INVISALIGN-Therapie. Weitere Kundenvorteile sind ein 5 % Upgrade bei gepflegtem Bonusheft sowie eine modernste Versorgung mit integrierter Innovations-Garantie."Dass unser Tarif ZahnGesund 100 nun bereits zum sechsten Mal als Testsieger von Stiftung Warentest ausgezeichnet wurde, erfüllt uns mit großem Stolz", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Das hervorragende Abschneiden unserer ZahnGesund-Reihe ist ein deutlicher Beleg dafür, dass wir unseren Kundinnen und Kunden beim Münchener Verein mit erstklassigen Leistungen und innovativen Versorgungskonzepten genau den Schutz bieten, den sie sich wünschen."Alle Informationen rund um die ZahnGesund-Tarife des Münchener Verein finden Sie hier. (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/gesundheit/zahnzusatzversicherung/?wq=001&gad_source=1&gad_campaignid=1497794627&gclid=Cj0KCQjw4orUBhCjARIsAIbF3qy8GApQzfezittQy_qBW_nZl-lx43zl7kPldhgRjcL5VJ-izaU8MpsaAvv9EALw_wcB)Der Münchener Verein bedankt sich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden und Beteiligten, die solche Erfolge erst möglich machen.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6335587