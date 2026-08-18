Google und Forschungspartner testen erstmals, wie Künstliche Intelligenz die Bildung von klimaschädlichen Kondensstreifen im Luftverkehr verhindern kann. So soll die "Operation Blue Skies" gelingen. Ein Konsortium aus der britischen Regierung, führenden Forschungseinrichtungen und Google startet einen weltweit einmaligen Großversuch für klimaschonenderes Fliegen. Unter dem Namen "Operation Blue Skies" soll über dem Nordatlantik getestet werden, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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