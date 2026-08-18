Das schmerzt so richtig. Nach einem sehr pessimistischen Analystenkommentar geht es mit diesem MDAX-Wert im heutigen Handel deutlich bergab. Aktuell verbilligen sich die Anteilscheine um satte fünf Prozent. Und dadurch hat der Aktienkurs zu allem Überfluss auch noch ein weiteres Verkaufssignal generiert. Denn die Anteilscheine von Lanxess haben bei 13,96 Euro den tiefsten Stand seit März markiert. Zuletzt konnte sich der in den letzten Jahren ohnehin gebeutelte Spezialchemiewert wieder etwas erholen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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