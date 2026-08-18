deutschland (ots) -Seit 2025 werden auch in Deutschland vereinzelt Japankäfer in Überwachungsfallen festgestellt. Seither informiert das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) über den Schädling und die Gefahr seiner Ausbreitung. Auch in diesem Jahr wurden in einzelnen Bundesländern erneut Japankäfer in Fallen gefangen.Der Schädling befällt über 400 Pflanzenarten, darunter Obstbäume, Weinreben und Rasenflächen, und kann massive wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen. Vermutlich wurden die Käfer über den Reise- oder Güterverkehr als "blinder Passagier" eingeschleppt. Diese Gefahr besteht auch weiterhin.Noch ist der Japankäfer in Deutschland nicht heimisch - und das soll auch so bleiben. Wer in den Sommerferien verreist, sollte vor der Rückkehr einen kurzen Blick in das Reisegepäck werfen.Reisende können aktiv dazu beitragen, die Ausbreitung zu verhindern: Sie sollten keine Pflanzen, Obst oder Blumen aus betroffenen Gebieten mitbringen und Gepäck sowie Fahrzeuge nach der Rückkehr sorgfältig prüfen. Die europäische Kampagne PlantHealth4Life (www.efsa.europa.eu/de/plh4l) informiert über weitere Schutzmaßnahmen.Wer einen Käfer entdeckt, kann sich an den Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes wenden - am besten mit Foto oder mit einem sicher verpackten Exemplar des Käfers. Umfangreiche Informationen zum Japankäfer sowie zur Meldung eines Verdachts finden Sie auch auf der BMLEH-Webseite www.bmleh.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/pflanzengesundheit/japankaefer.html.Über die KampagnePlantHealth4Life ist eine mehrjährige Kampagne, die auf Wunsch der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde und auf einer eingehenden Analyse der Wahrnehmungen und Verhaltensweisen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Pflanzengesundheit in der EU basiert. 2026 nehmen 33 Länder teil, darunter alle 27 EU-Mitgliedstaaten.Weitere Informationen und Kampagnenmaterialien: www.efsa.europa.eu/de/plh4lFolgen Sie der Kampagne auf Instagram, LinkedIn und Bluesky: PlantHealth4LifePressekontakt:Birte Ehrich | be:e communicationbirte@beecommunication.deOriginal-Content von: EFSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183180/6335624