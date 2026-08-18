Der deutsche Aktienindex knackte zum Monatsbeginn August die Marke von 26.000 Punkten und verzeichnet ein neues Rekordhoch. Wie kann das sein? Die Nachrichtenlage zur Wirtschaft in Deutschland könnte im Sommer 2026 kaum turbulenter sein. Die großen Automobilhersteller verkünden Entlassungen nahezu wöchentlich im 1000er-Paket. Ein paar tausend Mitarbeiter bei Audi, als nächstes BMW, dann Mercedes, dann Porsche und Volkswagen. Hinzu kommt ein katastrophal laufendes Geschäft bei Firmen wie Bosch und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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