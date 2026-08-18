Die Deutsche Börse zählt 2026 zu den großen Gewinnern im DAX. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 27 Prozent zugelegt und arbeitet sich damit immer näher an ihr Rekordhoch heran. Der Ausbruch auf neue Bestmarken scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ganz zur Freunde der AKTIONÄR-Aktien-Report-Leser. Kein Wunder: Der Frankfurter Börsenbetreiber überzeugt mit einem krisenresistenten Geschäftsmodell, einer starken Marktstellung und stetig wachsenden Erträgen. Während viele Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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