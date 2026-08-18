Steigende Ölpreise und ein weltweiter Ausverkauf bei Staatsanleihen sorgen am 18. August 2026 für neue Nervosität an den Finanzmärkten. Brent-Öl notiert wieder oberhalb von 90 Dollar je Barrel, während langfristige Renditen in den USA, Europa und Japan auf mehrjährige Höchststände steigen. Für Aktienmärkte und Geldpolitik entsteht damit eine schwierige Mischung aus Inflationsrisiken und höheren Finanzierungskosten.Ölpreis rückt wieder über 90 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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