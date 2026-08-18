Weinfelden (ots) -Die Schweizer Familienreederei Excellence Cruises sorgt für ein Novum in der Flussgastronomie. Als fester Bestandteil des kulinarischen Erfolgskonzepts "Die beste Küche auf dem Fluss" hat das Unternehmen umfassend in den Ausbau eigener Bäckereien und Pâtisserien an Bord ihrer zehn Flussliner investiert.Gelebtes Handwerk und intensive Schulung. Der strategische Grundstein für dieses Qualitätsplus auf dem Fluss wurde bereits im vergangenen Jahr gelegt: Im Jahr 2025 starteten intensive Spezial-Schulungen der Küchencrew, um das Bäcker- und Konditorhandwerk an Bord zu verankern.Ofenfrischer Genuss auf Europas Wasserwegen. Die Begeisterung der Reisenden gibt dem Konzept recht. Die Resonanz auf die handgefertigten Spezialitäten, die täglich frisch aus dem Ofen kommen, ist gross. Feine Backwaren und Dessertkreationen werden am Frühstückstisch wie auch zur Tea Time in der Excellence-Lounge serviert."Frische und Qualität ohne Kompromisse sind der Kern unseres kulinarischen Versprechens. Dass wir vielerlei Brotsorten und feinste Pâtisserie-Kreationen nun hausgemacht in unserer Bordbäckerei fertigen, hebt das Genusserlebnis für unsere Gäste auf ein neues Level."Marc Diefenbach, Culinary Director Excellence CruisesMit dieser Investition unterstreicht Excellence Cruises einmal mehr den Anspruch, seinen Gästen erstklassige Kulinarik zu bieten. Zu den Privilegien an Bord gehören auch die Signature-Küche von Spitzenköchen (https://www.excellence.ch/vorteile/grandiose-kueche) in den Bordrestaurants. Höhepunkt des Jahres ist das renommierte Excellence Gourmetfestival (https://www.excellence.ch/flusskreuzfahrten/gourmetfestival) im Herbst.Infos & Links- Das Konzept - Die beste Küche auf dem Fluss (https://www.excellence.ch/vorteile/grandiose-kueche)- Die Medienmitteilung mit Foto-Download im Presseportal (https://www.excellence.ch/ueber-uns/medienportal)Pressekontakt:Stephan Frei, CEO Excellence Cruises, CH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, stephan.frei@excellence.chOriginal-Content von: Excellence Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100941661