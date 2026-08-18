Talanx: Internationale Expansion verringert die Abhängigkeit von der Hannover Rück

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 120 2027/06: Basiswert TalanxDU0428Quelle: DZ BANK: Geld 18.08. 13:10:40, Brief 18.08. 13:10:40
108,50 EUR 108,59 EUR 0,53% Basiswertkurs: 119,90 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, -- Max Rendite 10,51% Discount in % 9,43% Abstand zum Cap in % 0,08% Max Rendite in % p.a. 12,44% p.a. Cap 120,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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