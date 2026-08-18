Jim Cramer ist der bekannteste Techaktien-Journalist der USA - und umstritten. Oft lag er richtig, doch oft war er auch spät dran mit seinen Empfehlungen. Nun gibt er gute Argumente für einen anhaltenden Speicherboom."Ich weiß, dass ich nicht früh dran bin. Aber ich glaube auch nicht, dass ich zu spät bin", so der Moderator von "Mad Money". Sandisk, Seagate, Micron und Western Digital sind dieses Jahr schon zwischen 200 und 650 Prozent gestiegen.Droht der bekannte Schweinezyklus? Speicherhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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