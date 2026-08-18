Am 6. August 2026 hat das US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics) eine Zahl veröffentlicht, die es weder auf die Titelseiten noch in die Handelssäle geschafft hat und die trotzdem mehr über das kommende Jahrzehnt aussagt als jede Zoll- oder Zinsmeldung dieses Sommers: Die Lohnquote im amerikanischen Unternehmenssektor außerhalb der Landwirtschaft lag im Q2 bei 52,9 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit dem Beginn der Datenreihe im Jahr 1947 - und ein spürbarer Rutsch gegenüber 53,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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