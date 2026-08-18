Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 € angehoben. Die Einstufung wurde allerdings auf "Hold" belassen. In einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie sehen die Analysten von Jeffereis beim DHL-Konkurrenten DSV nach dessen Quartalszahlen die größten Chancen. Auf den weiteren Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Dem Dax-Konzern attestierte Jefferies ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie.
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