EQS-News: MOBOTIX AG
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Winnweiler, 18. August 2026 - Der Finanz- und Operationsvorstand (CFO/COO) der MOBOTIX AG, Herr Klaus Kiener, wird das Unternehmen im besten Einvernehmen zum 30. September 2026 verlassen. Die bisherige Leiterin Finanzen des Unternehmens Frau Madeleine Kraus wird zum 1. Oktober 2026 in den Vorstand berufen und übernimmt das CFO-Ressort.
Der Aufsichtsrat dankt Klaus Kiener ausdrücklich für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz: "Er hat die MOBOTIX AG seit 2016 durch wichtige Transformations- und Restrukturierungsphasen geführt. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."
Der Aufsichtsrat freut sich, diese Schlüsselposition intern mit Madeleine Kraus besetzen zu können: "Die jetzige Leiterin Finanzen hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg unseres Finanzressorts beigetragen. Ihre Berufung garantiert Kontinuität für unsere Aktionäre, Geschäftspartner und Mitarbeiter."
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MOBOTIX AG
Klaus Kiener/ Investor Relations
Am Stundenstein 2, 67722 Winnweiler
E-Mail: ir@mobotix.com
Tel: +49 6302 9816-0
18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MOBOTIX AG
|Am Stundenstein 2
|67722 Winnweiler
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6302-9816-0
|Fax:
|+49 (0)6302-9816-190
|E-Mail:
|ir@mobotix.com
|Internet:
|www.mobotix.com
|ISIN:
|DE0005218309
|WKN:
|521830
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|39120016LX6AXCHAY147
|EQS News ID:
|2384840
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2384840 18.08.2026 CET/CEST
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