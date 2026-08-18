Darmstadt (ots) -Das Finanzdienstleistungsunternehmen finja und der Identifizierungsdiensteanbieter AUTHADA gehen eine Partnerschaft ein, um Identifizierungsprozesse in Sparkassenfilialen zu digitalisieren. finja setzt dabei auf die AUTHADA-Lösung onsite, um Kundinnen und Kunden direkt vor Ort schnell, sicher und gesetzeskonform zu identifizieren - insbesondere im Rahmen der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG).Regulatorische Anforderungen treffen auf DigitalisierungMit der fortschreitenden Digitalisierung und steigenden regulatorischen Anforderungen wächst der Bedarf an Lösungen, die beides verbinden: Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Genau hier setzt die Kooperation zwischen AUTHADA und finja an. Mit der Lösung onsite von AUTHADA können Kundinnen und Kunden direkt vor Ort unter anderem per Online-Ausweisfunktion (eID) identifiziert werden. Der Prozess erfolgt medienbruchfrei, ohne manuelle Datenerfassung und entspricht den regulatorischen Vorgaben.Effizienzgewinn durch digitale ProzesseKundenberater*innen benötigen im Schnitt bis zu zehn Minuten, um in mehreren Schritten Kundendaten anzulegen oder zu aktualisieren. Durch den Einsatz von AUTHADA onsite ist dieser Prozess nun volldigitalisiert: Die Ausweisdaten werden von den Mitarbeitenden mit dem Smartphone oder Tablet über die NFC-Schnittstelle ausgelesen - der Auslesevorgang ist in weniger als einer Minute erledigt. Die Daten werden anschließend direkt und fehlerfrei in das System von finja übertragen. Abgelaufene und als verloren gemeldete Ausweise werden automatisch erkannt und der Auslesevorgang sofort abgebrochen.Mehr Zeit für das WesentlicheFür finja bedeutet der Einsatz von AUTHADA onsite eine deutliche Entlastung im Filialalltag. Manuelle Prüfprozesse entfallen, Abläufe werden schneller und weniger fehleranfällig. Gleichzeitig gewinnen Beraterinnen und Berater mehr Zeit für die persönliche Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden. So entsteht ein spürbarer Mehrwert - sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Kundinnen und Kunden.Digitale Identifizierungsverfahren auf dem Vormarsch"Die Nachfrage nach digitalen und gleichzeitig rechtskonformen Identifizierungsverfahren wächst kontinuierlich", sagt Andreas Plies, CEO und Founder der AUTHADA GmbH. "Die Partnerschaft mit finja ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich regulatorische Anforderungen und Digitalisierung effizient umsetzen lassen." Auch finja sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt: "Mit AUTHADA onsite integrieren wir eine Lösung, die unsere Filialprozesse deutlich vereinfacht und gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt", so Gerrit Essing, Head of Finance, Compliance & Legal. "Das schafft Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden."Digitale Identifizierung als Schlüssel für moderne FilialprozesseDie Kooperation unterstreicht die steigende Nachfrage nach digitalen Identifizierungsmöglichkeiten - auch für Vor-Ort-Prozesse. Digitale Identitätslösungen werden zunehmend zur Grundlage effizienter und sicherer Prozesse in regulierten Branchen. Mit Lösungen wie onsite lassen sich klassische Vor-Ort-Prozesse vereinfachen - ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren, sondern durch den Zeitgewinn sogar zu steigern.Über AUTHADAAUTHADA ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das mit innovativen Lösungen rund um eID, digitale Identifizierung und Signatur sowie EUDI-Wallet die digitale Transformation vorantreibt. Die Lösungen sind in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz - unter anderem in der Finanzindustrie, bei Versicherungen, im Bereich eHealth und bei Telekommunikations- und eCommerce-Anbietern. Im Rahmen des Innovationswettbewerbs der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) entwickelte AUTHADA einen Prototyp für die EUDI-Wallet und unterstützt Unternehmen mit technischen Lösungen und regulatorischem Know-how bei der Integration der EUDI-Wallet. Mit den Identifizierungslösungen von AUTHADA können Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden online oder vor Ort sekundenschnell und gesetzeskonform über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises identifizieren. AUTHADA wurde 2015 gegründet und beschäftigt rund 25 Mitarbeitende am Standort Darmstadt. Das Unternehmen ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.Pressekontakt:AUTHADA GmbHSaskia NickelE-Mail: presse@authada.deTel.: +49 6151 2752 500www.authada.deOriginal-Content von: AUTHADA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182721/6335687