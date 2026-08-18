DJ PTA-PVR: POLYTEC HOLDING AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
POLYTEC HOLDING AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG
Hörsching (pta000/18.08.2026/13:37 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent POLYTEC HOLDING AG, Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching, Österreich
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung 18.08.2026
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 4,89 0 4,89 22.329.585 Schwellenberührung Situation in der 5,00 n/a n/a vorherigen Meldung
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000A00XX9 0 1.091.739 0,00 4,89 Summe: 1.091.739 4,89
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H hält genannte Aktien als Verwaltungsgesellschaft (KAG) von Investmentfonds. Es gilt hinsichtlich der Zusammenrechnung/Kontrolle die Ausnahme nach -- 134 Abs 2 BörseG und -- 8 TransV 2018.
(Ende)
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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787053020929 ]
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August 18, 2026 07:37 ET (11:37 GMT)