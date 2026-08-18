Wolfsburg (ots) -Mit Figlmüller begrüßt die Autostadt den zweiten Gast ihres Kulinarik-Formats "Lagune x Friends". Das Wiener Familienunternehmen gilt als Institution der Wiener Schnitzelkultur und bringt ab dem 21. August sowohl klassische österreichische Küche sowie mit "Brioche & Brösel" auch ein modernes Streetfood-Konzept für sechs Monate nach Wolfsburg.Zum Auftakt lädt die Autostadt am 20. August zu einem besonderen Abend mit Thomas und Hans Figlmüller ein, die Einblicke in die Philosophie ihres Familienunternehmens geben. Serviert werden unter anderem Figlmüller-Klassiker wie Backhendl Bowl, Wiener Kalbsbutterschnitzel, Spinatknödel sowie Kaiserschmarrn und Apfelstrudel.Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, die Eröffnung am 20. August um 18 Uhr journalistisch zu begleiten. Gerne vermitteln wir vor Ort Interview-, Foto- und Filmmöglichkeiten.Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung per E-Mail an pressestelle@autostadt.de erforderlich.Ab dem 21. August sind in der Lagune dann täglich die Klassiker rund um das Wiener Schnitzel erhältlich und der Pop-Up-Store "Brioche & Brösel" bietet kulinarische Neuinterpretationen wie z.B. den Tafelspitz-Burger. Darüber hinaus sind Kochbücher und schmackhafte Produkte aus dem Hause Figlmüller erhältlich. So können Gäste ein Stück österreichischer Genusskultur auch mit nach Hause nehmen.Mit der Reihe "Lagune x Friends" bringt die Autostadt regelmäßig renommierte Gastronomiekonzepte aus aller Welt nach Wolfsburg und schafft so immer wieder neue Genusserlebnisse für ihre Besucherinnen und Besucher.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6335706