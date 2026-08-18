München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Steffen Bilger (CDU, Bundesverkehrsminister)
Susanne Petersohn (ARD-Studio Kyjiw)
Anna Elsbernd (Universal Aid Ukraine)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland)
Anna Lehmann (taz)
Verkehrspolitik und die Herausforderungen der Regierung
Im Studio der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU)
Evakuierungen von der Front und die Lage in der Ukraine
Im Gespräch die Korrespondentin im ARD-Studio Kyjiw, Susanne Petersohn und die Leiterin der NGO Universal Aid Ukraine, Anna Elsbernd
Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz und die taz-Journalistin Anna Lehmann
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur,
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6335704
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Steffen Bilger (CDU, Bundesverkehrsminister)
Susanne Petersohn (ARD-Studio Kyjiw)
Anna Elsbernd (Universal Aid Ukraine)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland)
Anna Lehmann (taz)
Verkehrspolitik und die Herausforderungen der Regierung
Im Studio der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU)
Evakuierungen von der Front und die Lage in der Ukraine
Im Gespräch die Korrespondentin im ARD-Studio Kyjiw, Susanne Petersohn und die Leiterin der NGO Universal Aid Ukraine, Anna Elsbernd
Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz und die taz-Journalistin Anna Lehmann
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
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Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur,
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
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