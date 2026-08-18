Die Home-Depot-Aktie stemmt sich am Dienstag gegen den schwachen Gesamtmarkt und gewinnt nach überraschend starken Quartalszahlen knapp 2 %. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen, zudem bestätigt der US-Baumarktriese seine Jahresprognose. Ist das der Startschuss für eine nachhaltige Erholung der Aktie? Umsatz schlägt die Erwartungen Home Depot hat im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 47,86 Milliarden US$ erzielt und damit die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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