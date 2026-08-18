Der Technologiesektor kommt heute unter Druck. Der europäische Tech-Index fiel am Vormittag um 1,8 Prozent, nachdem er zuletzt auf den höchsten Stand seit Juni geklettert war und sich dem etwa zwei Monate alten Rekord angenähert hatte. Chipwerte trifft es am härtesten Besonders die deutschen Chipwerte bekommen die Gewinnmitnahmen zu spüren. Infineon verliert 4 Prozent. Suss, Aixtron und Siltronic kommen noch härter unter die Räder, mit Abgaben von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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