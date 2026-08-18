Fulda (ots) -Eine Hommage an Marilyn Monroe zum 100. GeburtstagERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG AM SAMSTAG 05.09.2026 UM 16:00 UHRAm 01. Juni 2026 wäre Marilyn Monroe 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass präsentieren wir bisher unveröffentlichte, intime Fotografien und Audioaufnahmen des LIFE-Magazin-Fotografen Allan Grant (1919-2008) aus der amerikanischen Sammlung "Marilyn: The Lost Last Photos & Interview".Diese entstanden im Juli 1962, nur wenige Wochen vor Monroes Tod, in ihrem Privathaus und werden erstmals seit über sechs Jahrzehnten öffentlich präsentiert. Grant gilt als einer der bedeutendsten Chronisten des LIFE-Magazins. Neben Monroe portraitierte er nur die absolut großen Stars des alten Hollywoods, wie u.a. Audrey Hepburn, Liz Taylor, Dean Martin, Kirk Douglas, Paul Newman und James Dean.Bereits 1962 verwendete der amerikanische Pop Art Künstler James Francis Gill die Fotografien Allan Grants um sein ikonisches Marilyn Triptychon zu malen. Über sechzig Jahre später wurde Gill gebeten, die bis zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichten Fotografien zu verwenden, um ein neues Marilyn Triptychon zu schaffen. Neben einer streng limitierten Edition dieses Kunstwerks werden weitere Unikate und Auflagen des 91-jährigen Pop Art Künstlers zu sehen sein.Ergänzend werden in der Ausstellung "Marilyn 100" weitere Marilyn-Werke internationaler Künstler, u.a. von Andy Warhol, Mr. Brainwash, Dan Pyle, Sam Shaw, Stephan Balkenhol, Russel Young uvm. gezeigt.Ausstellung und Lange Nacht der MuseenDie Ausstellung "MARILYN 100" wird am Samstag, 5. September 2026, um 16:00 Uhr in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda eröffnet und ist bis zum 10. Oktober 2026 zu sehen.Die Eröffnung findet im Rahmen der Langen Nacht der Museen in Fulda statt. Mehr als 17 Museen und Galerien öffnen an diesem Abend von 18:00 bis 24:00 Uhr ihre Türen und bieten ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.In der Galerie Bilder Fuchs wird ab 18:00 Uhr stündlich in die Ausstellung "MARILYN 100" eingeführt. Dabei werden Video- und Audioaufnahmen aus Marilyn Monroes letztem Interview präsentiert. Die Besucher erhalten zudem Einblicke in die Entstehung und Hintergründe der ausgestellten Fotografien und Kunstwerke.Ausstellungszeitraum: 05.09. bis 10.10.2026 Ort: Galerie Bilder Fuchs, Abtstor 41, 36037 FuldaWeitere Informationen zur Ausstellung: https://ots.de/qB9YXdWir freuen uns auf Ihren Besuch.Pressekontakt:Galerie Bilder FuchsThomas StockAbtstor 4136037 FuldaTel.: 06 6172343E-Mail: info@bilder-fuchs.deWeb: www.bilder-fuchs.deOriginal-Content von: Galerie Bilder Fuchs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182291/6335711