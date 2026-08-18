Gütersloh (ots) -- Mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch Pearlbeige und Mattschwarz- Intelligente Kochunterstützung und klassisches Gaskochen für unterschiedliche Kochvorlieben- Passende Dunstabzugslösungen für jede KüchenplanungWer heute eine Küche plant, erwartet nicht nur kompromisslose Performance, sondern auch Lösungen, die sich harmonisch in das gewünschte Design und in den Alltag einfügen. Zur IFA präsentiert Miele deshalb zahlreiche Neuheiten für Kochen und Dunstabzug: Das Portfolio wächst um neue Kochfelder, Dunstabzugslösungen und Designvarianten - für mehr Freiheit, Küchen passgenau auf Raum, Stil und Nutzungsgewohnheiten abzustimmen."Jede Küche ist anders. Deshalb entwickeln wir unser Portfolio konsequent weiter - mit Lösungen, die Design, Funktion und Komfort noch enger miteinander verbinden. Ob neue Farbwelten, intelligente Kochunterstützung oder zusätzliche Dunstabzugslösungen: Unser Ziel ist es, für möglichst viele Küchenkonzepte und Kochvorlieben die passende Lösung anzubieten", sagt Uwe Brunkhorst, Leiter der Business Unit Cooking bei Miele.Pearlbeige und Mattschwarz erweitern die Designoption für Kochfeld und DunstabzugDie Küche ist längst mehr als ein funktionaler Arbeitsraum - sie ist Teil des Wohnraums und Ausdruck des persönlichen Einrichtungsstils. Miele erweitert deshalb sein Portfolio um neue Farben und Oberflächen, die noch mehr Spielraum für individuelle Küchengestaltung bieten. Mit Pearlbeige erweitert Miele die Farbwelt seiner Kochfelder, die sich harmonisch in helle Küchenkonzepte einfügt und eine abgestimmte Gestaltung mit den Miele Einbaugeräten derselben Farbwelt ermöglicht. Gleichzeitig setzt Miele den Erfolg seiner mattschwarzen Oberflächen fort: Die Verkäufe mattschwarzer Kochfelder haben sich 2025 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht. Künftig steht die Designwelt in MattFinish für weitere Kochfeld- und Dunstabzugslösungen zur Verfügung.Kochfeldlösungen für individuelle Küchen und unterschiedliche KochstileMit dem Induktionskochfeld KM 8684 FL PEBE ergänzt Miele die Premium-Kochfeldserie KM 8000 um die neue Farbvariante Pearlbeige. Das Modell verbindet die neue Farbwelt mit der intelligenten Kochunterstützung M Sense. Das mehrfach patentierte System kombiniert Kochgeschirr mit integrierter Touch-Bedienung und bis zu drei Temperatursensoren mit dem Kochfeld. Beide kommunizieren kontinuierlich miteinander, sodass das Kochfeld seine Leistung automatisch an den jeweiligen Kochvorgang anpasst. Nichts brennt an. Nichts kocht über. Das Modell ist ab April 2027 erhältlich.Mit dem neuen Kochfeld mit integriertem Dunstabzug KMDA 5649 bringt Miele ab Oktober 2026 seine 2in1-Lösung in 60 cm Breite auf den Markt. Auch in Mattschwarz erhältlich, wird es zur passenden Option für kompakte Küchen und moderne Designkonzepte. Pressemitteilung Nr. 035/2026 (https://www.miele.de/de/m/neue-groesse-neues-finish-neue-bauform-im-dunstabzug-8251.htm)Mit dem KMDA 8683 FL führt Miele M Sense nun auch bei Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug der Serie 8000 ein. Damit steht das intelligente Kochsystem künftig auch Kundinnen und Kunden zur Verfügung, die sich für eine 2in1-Lösung entscheiden - mit automatischer Leistungsanpassung für punktgenaue Ergebnisse und mehr Leichtigkeit beim Kochen. Verfügbar ab Mai 2027.Für alle, die die direkte Flammensteuerung und das charakteristische Kochgefühl mit Gas schätzen, erweitert Miele sein Portfolio. Mit dem Relaunch der Gas-auf-Glas-Kochfelder verbindet Miele die Leidenschaft des Gaskochens mit einer hochwertigen Glasoberfläche und einem puristischen Design. Damit fügen sich die Geräte harmonisch in zeitgemäße Küchenkonzepte ein und bieten eine attraktive Alternative zu klassischen Gaskochfeldern auf Edelstahl. Die Gaskochfelder auf Glas tragen die Bezeichnung KM 30xx und sind ab Dezember 2026 in 60, 80 und 90 cm Breite erhältlich.Drei Lösungen, ein Ziel: mehr Gestaltungsfreiheit beim DunstabzugAuch im Bereich Dunstabzug baut Miele das Angebot weiter aus. Erstmals ist nun auch die aus der Arbeitsplatte herausfahrbare Downdraft-Dunstabzugshaube in MattFinish erhältlich. Damit fügt sich die flächenbündige Lüftungslösung erstmals harmonisch in die matte Designwelt des Kochfelds ein. Kochfeld und Dunstabzug wirken dadurch wie aus einem Guss - insbesondere in offenen Wohnküchen und puristisch gestalteten Küchen. Marktstart für die DAD 6984 MattFinish ist April 2027.Neue Lüfterbausteine bieten noch mehr Flexibilität für individuelle Hauben- und Oberschrankkonzepte. Erstmals sind sie auch in Mattschwarz erhältlich und ergänzen damit die bestehende Designwelt der mattschwarzen Kochfelder und Dunstabzugslösungen. So lassen sich leistungsstarke Technik und zurückhaltendes Design noch besser miteinander verbinden. In Kombination mit einem passenden Kochfeld der Serie KM 8000 lässt sich die Steuerung auch bequem über das Kochfeld vornehmen. Ab Mai 2027 sind die Lüfterbausteine in vier Breiten von 60 cm (DAE 264x), 80 cm (DAE 484x und DAE 284x), 90 cm (DAE 494x und DAE 294x) bis 120 cm (DAE 424x) verfügbar.Ebenfalls Teil des erweiterten Portfolios sind integrierte Glaspaneelhauben. Im ausgeschalteten Zustand fügen sie sich nahezu unsichtbar in den Oberschrank ein, während der Stauraum weitgehend erhalten bleibt. Die Steuerung erfolgt über einen ausklappbaren Glasschirm. Die neue Baureihe umfasst zwei Breiten: DAG 2650 (60 cm) und DAG 2950 (90 cm). Verfügbar ab Oktober 2026. Pressemitteilung Nr. 035/2026 (https://www.miele.de/de/m/neue-groesse-neues-finish-neue-bauform-im-dunstabzug-8251.htm)Die Modelle sind zu den jeweils genannten Daten in DACH sowie in weiteren europäischen Ländern erhältlich.Die vollständige IFA-Pressemappe finden Sie hier: IFA 2026 (https://www.miele.de/de/m/presse-mitteilungen-312.htm?taxlevel1=e3&year=2026&sub-e1=&sub-e2=&sub-e3=e52&sub-e4=).Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Ines MundhenkePhone: +49 5241 89-1970E-Mail: ines.mundhenke@miele.comOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23907/6335727