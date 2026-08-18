Die Klarna-Aktie gerät am Dienstag massiv unter Druck. Aktuell notiert das Papier bei rund 13,90 Euro und verliert damit 17,46 Prozent. Auslöser ist vor allem der zurückhaltende Ausblick für das Gesamtjahr. Dabei konnte Klarna im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten sogar übertreffen.Quartal besser als erwartet Im zweiten Quartal erzielte Klarna einen Umsatz von 1,04 Milliarden US-Dollar und damit 27 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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