Gold gehört im August wieder zu den auffälligsten Anlageklassen an den Finanzmärkten. Obwohl stark steigende US-Anleiherenditen dem Edelmetall Gegenwind bereiten, liegt der Goldpreis im laufenden Monat rund 10 % im Plus. Nun entscheidet vor allem die weitere Geldpolitik der Federal Reserve darüber, ob die Erholung Bestand haben kann.Gold fällt wieder unter 4.400 Dollar Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Wochen gerät Gold am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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