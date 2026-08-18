Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B7-60/26
Unternehmen:
The Paragon Fund IV GmbH & Co. geschlossene Investment KG, München (DE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Babtec Informationssysteme GmbH (Babtec-Gruppe), Wuppertal (DE)
Produktmärkte:
CAQ-Software, Software für Qualitätsmanagement
14.08.2026
Aktenzeichen:
B7-60/26
Unternehmen:
The Paragon Fund IV GmbH & Co. geschlossene Investment KG, München (DE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Babtec Informationssysteme GmbH (Babtec-Gruppe), Wuppertal (DE)
Produktmärkte:
CAQ-Software, Software für Qualitätsmanagement
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