Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B5-86/26
Unternehmen:
Berwind / LVTX Holdings (The Corporation Trust Company) / Levitronix (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Durchflussregler, Durchflusssensoren, Pumpen auf Grundlage von Magnetschwebetechnik, Schlauchquetschventile, Ventilatoren für Absaugeinrichtungen
14.08.2026
Aktenzeichen:
B5-86/26
Unternehmen:
Berwind / LVTX Holdings (The Corporation Trust Company) / Levitronix (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Durchflussregler, Durchflusssensoren, Pumpen auf Grundlage von Magnetschwebetechnik, Schlauchquetschventile, Ventilatoren für Absaugeinrichtungen
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