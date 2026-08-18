Datum der Anmeldung:
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-91/26
Unternehmen:
Goldman Sachs Group Inc" New York City/USA; indirekter Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Delta Med S.p.A., Viadana (Mantova)/IT (= Numantec-Gruppe, wie z.B. PHS Medical, Kassel)
Produktmärkte:
Katheter Port-Systeme Spritzen Infusionspumpen u.a, medizinische Infusionsprodukte
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-91/26
Unternehmen:
Goldman Sachs Group Inc" New York City/USA; indirekter Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Delta Med S.p.A., Viadana (Mantova)/IT (= Numantec-Gruppe, wie z.B. PHS Medical, Kassel)
Produktmärkte:
Katheter Port-Systeme Spritzen Infusionspumpen u.a, medizinische Infusionsprodukte
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