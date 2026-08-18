Datum der Anmeldung:
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-90/26
Unternehmen:
H.B. Fuller Company, St. Paul, Minnesota/USA; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Advanced Medical Solutions Group plc, Winsford, Cheshire /UK
Produktmärkte:
Klebstoffe für menschliche Gewebe sowohl für äußere wie auch für innere Anwendung, innere Gewebefixierung
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-90/26
Unternehmen:
H.B. Fuller Company, St. Paul, Minnesota/USA; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über Advanced Medical Solutions Group plc, Winsford, Cheshire /UK
Produktmärkte:
Klebstoffe für menschliche Gewebe sowohl für äußere wie auch für innere Anwendung, innere Gewebefixierung
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