Datum der Anmeldung:
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-92/26
Unternehmen:
1. AstraZeneca plc, Cambridge/UK; 2. CSPC Pharmaceutical Group Limited, Shijiazhuang, Hebei/China; Erwerb gemeinsamer Kontrolle über ein neu zu gründendes Gemeinschaftsunternehmen (JV) in Shijiazhuang, Hebei/China
Produktmärkte:
Herstellung biologischer Wirkstoffe für bestimmte Arzneimittel und Pipeline-Produkte (CMO Contract Manufacturing Organization)
13.08.2026
Aktenzeichen:
B3-92/26
Unternehmen:
1. AstraZeneca plc, Cambridge/UK; 2. CSPC Pharmaceutical Group Limited, Shijiazhuang, Hebei/China; Erwerb gemeinsamer Kontrolle über ein neu zu gründendes Gemeinschaftsunternehmen (JV) in Shijiazhuang, Hebei/China
Produktmärkte:
Herstellung biologischer Wirkstoffe für bestimmte Arzneimittel und Pipeline-Produkte (CMO Contract Manufacturing Organization)
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