Datum der Anmeldung:
12.08.2026
Aktenzeichen:
B5-85/26
Unternehmen:
ZF Friedrichshafen / XCMG Construction Machinery / ZF (Xuzhou) Machinery (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Herstellung von Getrieben für Traktoren, Herstellung von Getrieben für landwirtschaftliche Zugmaschinen
12.08.2026
Aktenzeichen:
B5-85/26
Unternehmen:
ZF Friedrichshafen / XCMG Construction Machinery / ZF (Xuzhou) Machinery (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Herstellung von Getrieben für Traktoren, Herstellung von Getrieben für landwirtschaftliche Zugmaschinen
© 2026 Bundeskartellamt