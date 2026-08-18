Datum der Anmeldung:
11.08.2026
Aktenzeichen:
B11-83/26
Unternehmen:
Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd., Hangzhou (CHN); mittelbarer Anteilserwerb an der Ford España S.L., Almussafes (ESP) und Begründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Ford Nederland B.V. (NLD)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Pkws
11.08.2026
Aktenzeichen:
B11-83/26
Unternehmen:
Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd., Hangzhou (CHN); mittelbarer Anteilserwerb an der Ford España S.L., Almussafes (ESP) und Begründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Ford Nederland B.V. (NLD)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Pkws
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