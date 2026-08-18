Köln (ots) -Nach über 250 Serien und 400 Spielfilmen, die exklusiv in ONE ausgestrahlt wurden, verabschiedet sich der ARD-Sender im Herbst mit zwei besonderen Serien-Highlights von seinem Publikum.Zum Jahresende wird der Sendebetrieb eingestellt, ONE geht im neuen gemeinsamen Angebot NEO von ARD und ZDF auf. Auch im Schlussspurt dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer noch auf starke fiktionale Neustarts freuen - linear in ONE und in der ARD Mediathek."Sherlock & Daughter": TV-Premiere am historischen Krimi-MittwochAm historischen Krimi-Mittwoch zeigt ONE die neue Krimi-Serie "Sherlock & Daughter" als Free-TV-Premiere. Im London des Jahres 1896, fünf Jahre nach dem Showdown zwischen Sherlock Holmes und Moriarty, erhält der berühmte Meisterdetektiv (David Thewlis) überraschend Besuch von der jungen Amerikanerin Amalia Rojas (Blu Hunt). Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter ist sie überzeugt, dass Holmes ihr verschollener Vater ist.Gemeinsam müssen Holmes und Amalia eine weltumspannende Verschwörung aufdecken, den Mord an Amalias Mutter aufklären - und zugleich der Frage nachgehen, ob sie tatsächlich seine Tochter ist.Die erste Staffel mit acht Folgen startet ab 2. September. Alle Folgen sind in der ARD Mediathek verfügbar - auch in der englischen Originalfassung. Die lineare Ausstrahlung in ONE erfolgt am 2., 9. und 15. September jeweils ab 21:00 Uhr."The Hardacres": TV-Premiere der zweiten Staffel der britischen Familiensaga am Historien-DienstagDer Historien-Dienstag in ONE - in der ARD Mediathek in der Rubrik "Historische Serien" abgebildet - bringt ab September die zweite Staffel der erfolgreichen britischen Serie "The Hardacres". Im Yorkshire des 19. Jahrhunderts kämpft sich eine einfache Arbeiterfamilie aus den Fischereidocks ins Gesellschaftsleben hoch. Die packende Familiensaga erzählt von Aufstieg, Rivalität, Liebe und dem Preis des Erfolgs.In der zweiten Staffel bringen die Elektrizität und neue gesellschaftliche Herausforderungen tiefgreifende Veränderungen für die Familie Hardacre. Zwar genießen sie ihren neu gewonnenen Wohlstand, doch die erwachsenen Kinder verfolgen eigene Vorstellungen, die sich nicht immer mit den Erwartungen der Eltern decken. Die Serie basiert auf den erfolgreichen Romanen von C. L. Skelton und wurde von den Macherinnen und Machern von "Der Doktor und das liebe Vieh" produziert.Beide Staffeln sind ab 29. September in der ARD Mediathek verfügbar - auch in der englischen Originalfassung. Die lineare Ausstrahlung in ONE erfolgt am 29. September und 6. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr.Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen vorab zwei Folgen von "Sherlock & Daughter" und ab Anfang September auch zwei Folgen von "The Hardacres" im Vorführraum der WDR Presselounge (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/vorfuehrraum.html) zur Verfügung.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6335751