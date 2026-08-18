Als Ferrari am 25. Mai 2026 sein erstes vollelektrisches Modell "Luce" enthüllte, fiel die Reaktion an der Börse eindeutig aus: Die Aktie ging um rund acht Prozent in die Knie. Seitdem hat sich das Papier von Ferrari wieder Stück für Stück nach oben gearbeitet. Goldman Sachs schraubte sogar das Kursziel nach oben. Am Montag gab es eine neue Kaufempfehlung von Jefferies. Woher kommt der neue Optimismus für Ferrari?Der allererste Elektro-Ferrari, der in diesem Jahr zum kontroversesten Modell des italienischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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