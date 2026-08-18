Verl (ots) -Die aktuelle Eskalation zwischen den USA und Iran zeigt erneut, wie schnell geopolitische Risiken Ölpreise, Inflationserwartungen und Aktienmärkte gleichzeitig bewegen können; besonders sensibel bleibt dabei die Straße von Hormus, über die laut Weltbank ein großer Teil des seewärtigen Rohölhandels läuft. Wenn Ölpreise stark steigen, reagieren viele Anleger reflexartig mit Angst - dabei gehört der Panikverkauf oft zu den teuersten Fehlern überhaupt, weil Entscheidungen dann nicht mehr strategisch, sondern emotional getroffen werden.Wer in der Krise sofort alles verkauft, läuft Gefahr, den anschließenden Rebound zu verpassen. Sinnvoller ist es daher, vorab festzulegen, welche Positionen langfristig gehalten werden und welche lediglich als taktische Beimischung gedacht sind - statt jede neue Entwicklung unmittelbar handeln zu wollen.Depot auf Belastbarkeit prüfen statt hektisch umschichtenGeopolitische Krisen sind kein Anlass, den kompletten Anlageplan infrage zu stellen, sondern eher ein Stresstest für die eigene Strategie. Das Depot sollte deshalb nicht im Affekt umgebaut, sondern nach Qualität, Bewertung, Liquidität und persönlichem Anlagehorizont geprüft werden. Entscheidend ist, ob das Portfolio zu stark von einem einzigen Szenario abhängt - etwa von fallenden Zinsen, billigem Öl oder weiter steigenden Tech-Aktien.Ebenso wichtig sind grundlegende Fragen: Ist das Anlageziel noch unverändert? Passt das Risiko weiterhin? Ist genug Liquidität vorhanden? Sind einzelne Positionen zu groß geworden? Eine Cash-Quote ist dabei kein Zeichen von Schwäche, sondern schafft Handlungsfähigkeit, wenn Qualitätswerte plötzlich zu attraktiveren Kursen verfügbar werden.Zwischen Krisengewinnern und Krisenprämien unterscheidenSteigende Ölpreise können Energieaktien kurzfristig stützen, gleichzeitig aber Unternehmen mit hohen Transport-, Produktions- oder Energiekosten belasten. Genau deshalb ist eine differenzierte Betrachtung entscheidend: Nicht jeder Titel profitiert von der Krise und nicht jede Branche reagiert gleich. Ein häufiger Fehler besteht darin, nach starken Bewegungen blind in Öl-, Rüstungs- oder Goldwerte hineinzuspringen, nur weil diese gerade die Nachrichten dominieren - wer zu spät kauft, bezahlt oft bereits die Krisenprämie mit.Gold kann zwar als Krisenbaustein im Depot eine Rolle spielen, taugt aber nicht als sichere Gewinnmaschine: Ebenso Gold schwankt und dient meist auch nur als ein einzelner Baustein in einem Portfolio. Ergänzend dazu können defensive Branchen wie Gesundheit, Basiskonsum, Infrastruktur oder Versorger in unsicheren Marktphasen stabilisierend wirken, ersetzen jedoch keine breite Streuung.Risiken ganzheitlich im Blick behaltenÖlpreisschocks wirken nicht nur auf einzelne Aktien, sondern können auch die Inflation wieder anheizen und Zinssenkungserwartungen verschieben. Deshalb reicht es in geopolitischen Krisen nicht aus, nur auf Aktienkurse zu schauen - auch Anleihen, Zinsen, Währungen und Rohstoffe gehören in die Einschätzung. Besonders riskant wird es, wenn in einem ohnehin nervösen Marktumfeld zusätzlich mit Hebelprodukten, Knock-outs oder zu großen Einzelwetten gearbeitet wird.Starke Nachrichtenbewegungen können Stopps und Risikomanagement in solchen Situationen schnell aushebeln. Für langfristige Anleger können geopolitische Rücksetzer durchaus Chancen bieten - aber nur dann, wenn mit Plan, Geduld und Risikobewusstsein gehandelt wird.Am Ende gilt: Der größte Fehler liegt nicht darin, eine Krise falsch vorherzusagen, sondern ohne Strategie auf jede neue Schlagzeile zu reagieren.Über Mario Lüddemann:Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/Pressekontakt:Lüddemann Investments GmbHGeschäftsführer: Mario LüddemannE-Mail: info@mariolueddemann.comWebsite: https://mariolueddemann.com/Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175568/6335762