Das Gerücht hält sich schon lange. Apple soll an neuen Airpods mit integrierten Kameras arbeiten. Doch wozu sollen die eigentlich gut sein? Ein durchgesickertes Video soll Aufschluss geben. Erst im vergangenen Jahr hatte Apple nach längerer Wartezeit die Airpods Pro 3 mit integrierter Herzschlagmessung vorgestellt. 2026 sollen jetzt schon wieder neue In-Ears vom iPhone-Hersteller kommen. Die haben es Gerüchten zufolge sprichwörtlich in sich. Schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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