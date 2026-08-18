OR Royalties: CEO on the Growth Outlook of 50% Over the Next Five Years
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OR Royalties: CEO on the Growth Outlook of 50% Over the Next Five Years
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|OR Royalties: CEO on the Growth Outlook of 50% Over the Next Five Years
|OR Royalties: CEO on the Growth Outlook of 50% Over the Next Five Years
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|06.08.
|OR Royalties meldet starkes Q2-Wachstum, doch Probleme in wichtiger Mine belasten
|06.08.
|OR Royalties verzeichnet einen Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr bei Umsatz und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im 2. Quartal 2026 sowie fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms
|Montréal, 5. August 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen")
(OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/
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|06.08.
|OR Royalties gibt Dividende für das Dritte Quartal 2026 bekannt
|(Montreal, 5. August 2026) /
IRW-Press / OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/...
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|06.08.
|OR Royalties declares CAD 0.065 dividend
|Unternehmen / Aktien
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|OR ROYALTIES INC
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|-0,03 %