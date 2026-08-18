Wien (www.fondscheck.de) - Das Analysehaus Morningstar hat die Mittelabflüsse aus offenen Immobilien-Publikumsfonds von Beginn dieses Jahres bis Ende Juli statistisch erfasst, so die Experten von "FONDS professionell". Das Ergebnis falle eindeutig aus: Die Krise sei noch längst nicht ausgestanden.Offene Immobilienfonds würden unvermindert an hohen Kapitalabflüssen leiden. Ihre Nettomittelabflüsse hätten sich in den ersten sieben Monaten auf rund 3,7 Milliarden Euro belaufen, zeige eine Statistik von Morningstar. Neun der zehn größten Fonds hätten seit Jahresbeginn an Volumen verloren, analysiere der Anbieter von Finanzinformationen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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