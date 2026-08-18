Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments erweitert seine Palette an Anleihenstrategien und hat den Fonds CT (Lux) Global Aggregate Bond aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser soll Anlegern Zugang zur bewährten Expertise des Asset Managers im Bereich globaler Anleihen bieten. Damit reagiert die weltweit führende Vermögensverwaltungsgruppe auf die wieder wachsende Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren. Steigende Renditen machen Anleihen zu einer attraktiven Ertragsquelle und können Diversifizierung und Portfoliostabilität verbessern. Aktive Manager können zudem die Chancen nutzen, die aktuell durch die zunehmende Streuung an den globalen Märkten entstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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