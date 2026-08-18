Baden-Baden (ots) -45-minütige Doku des SWR zum 75-jährigen Jubiläum des Bundesverfassungsgerichts / 14. September 2026, 21 Uhr im Ersten und am selben Tag vorab in der ARD MediathekGleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Abtreibung, Kopftuchverbot: Seit 75 Jahren schreibt das Bundesverfassungsgericht Geschichte - deutsche Geschichte. Karlsruhe hat das letzte Wort: Wenn es ums Grundgesetz geht, um die Grundrechte - um die "Verfasstheit" des Landes. Wie wir wurden, wer wir sind, ist eine Frage, die auch am Bundesverfassungsgericht beantwortet wird. Als Hüter des Grundgesetzes vermisst das Gericht die Regeln des Zusammenlebens immer wieder neu Die Dokumentation "Schicksalsmomente der Republik - wie ein Gericht das Land verändert hat" reist durch Deutschland. Dabei blickt der Film auf wegweisende Entscheidungen des Gerichts. Wie prägen sie das Land und die Gesellschaft bis heute, ganz aktuell? Zu sehen am 14. September 2026 um 21 Uhr im Ersten und am selben Tag vorab in der ARD Mediathek.9:30 Uhr, Karlsruhe. Es ist Verhandlungstag, nur ein paar Mal im Jahr kommt das vor. Im Beratungszimmer ist alles vorbereitet für Deutschlands einflussreichste Richter:innen. Die roten Roben sind ihr Markenzeichen, anziehen kann man sie nur mit Hilfe. Normalerweise sind Kameras hier, im Backstage-Bereich des Gerichts, tabu. Die Doku von Tim Evers und Kolja Schwartz darf dabei sein und nimmt diesen Moment an diesem Ort als Ausgangspunkt einer besonderen Reise durch Deutschland. Was haben die Entscheidungen des Gerichts mit der Republik gemacht? War Karlsruhe in 75 Jahren eher Motor oder Bremse einer gesellschaftlichen Entwicklung? Und wie hat das Land umgekehrt das Gericht geprägt?Urteile, die wegweisend für Deutschland warenUm sich den Antworten auf diese Fragen zu nähern, schaut die Dokumentation auf wegweisende Entscheidungen des Gerichts, spricht unter anderem mit den beiden Klägerinnen Gisela Wild und Maja Stadler-Euler. Als die Volkszählung 1983 das ganze Land bewegte und die Gemüter erhitzte, klagten sie im Alleingang in Karlsruhe dagegen.Fereshta Ludin kämpfte 2003 vor dem Verfassungsgericht dafür, Lehrerin werden zu dürfen - obwohl sie ein Kopftuch trug. Susanne Baer war zwölf Jahre lang Richterin am Bundesverfassungsgericht. In dem Film berichtet sie aus dem Innenleben des Gerichts und ordnet die Urteile ein. Thomas de Maiziére war gleich zweimal Bundesinnenminister und musste mehrfach Sicherheitsgesetze in Karlsruhe verteidigen. Auch er kommt in der Doku zu Wort, genauso wie der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, der Journalist Deniz Yücel und die Bürgerrechtlerin und Politikerin Marianne Birthler.75 Jahre Bundesverfassungsgericht: Podcast "Rote Roben" und StaatsaktNeben der Doku hat die ARD-Rechtsredaktion auch einen Podcast mit dem Titel: "Rote Roben - Fälle, die Deutschland bewegen" produziert. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam und seine Kollegin Egzona Hyseni erzählen in fünf monothematischen Folgen die spannendsten Fälle hinter den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Zum 75-jährigen Bestehen des Gerichts sprechen sie darüber, welche Auswirkungen die Entscheidungen auf Deutschland und die Gesellschaft bis heute haben. "Rote Roben - Fälle, die Deutschland bewegen" ab dem 17. August 2026, wöchentlich, zuerst in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/rote-roben-justizurteile-die-deutschland-bis-heute-praegen/urn:ard:show:0b3c3954ec229c1c/).Zudem wird es eine umfangreiche aktuelle Berichterstattung zu den Feierlichkeiten des Bundesverfassungsgerichts geben. Am 28. September findet der Staatsakt in Karlsruhe statt, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen wird."Schicksalsmomente der Republik - wie ein Gericht das Land verändert hat"Die Dokumentation läuft am 14. September 2025 um 21 Uhr im Ersten und ist bereits am selben Tag vorab in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/swr-story/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNTU2) zu sehen.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.deDie Doku zur Ansicht hier im ARD-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6335776