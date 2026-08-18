Jim Fulton übernimmt im Oktober Rolle als CEO nach 11 Jahren als Chief Financial Officer

Milliman, Inc., eine führende globale Beratungs- und Aktuarsgesellschaft, gab heute bekannt, dass Jim Fulton zum nächsten Chief Executive Officer von Milliman ernannt wird. Jim Fulton ist seit 2015 als Chief Financial Officer von Milliman tätig und war maßgeblich an der Stärkung des organischen Wachstums und der M&A-Strategie des Unternehmens beteiligt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811125639/de/

Milliman, Inc., a leading global actuarial and consulting firm, today announced that Jim Fulton has been named Milliman's next Chief Executive Officer. Fulton has served as Milliman's Chief Financial Officer since 2015 and has been a leader driving the firm's organic growth and M&A strategy.

Die Ernennung von Jim Fulton spiegelt die Entwicklung von Milliman von einer aktuariellen Beratungsfirma zu einer multidisziplinären Beratungsgesellschaft und einem Anbieter von Risikomanagement- und Technologielösungen wider. Seine Expertise umfasst Tätigkeiten bei den "Big 4"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, bei Unternehmen in Private-Equity-Besitz sowie bei Technologie-Start-ups. Die komplementäre Perspektive von Fulton hat dazu beigetragen, den Aufstieg von Milliman zu einem Daten- und Technologieunternehmen voranzutreiben, was weiterhin der Goldstandard in der aktuariellen Beratung ist.

"Jim Fulton ist die ideale Führungspersönlichkeit für das weitere Wachstum und den Wandel in diesem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Umfeld von Milliman", so Milliman Chair Bret Linton. "Jim Fulton kennt Milliman und war maßgeblich an unserem Wachstum im letzten Jahrzehnt beteiligt. Er lebt unsere Mission, unseren Kunden zum Schutz der Gesundheit und des finanziellen Wohlergehens der Menschen überall zu dienen."

Jim Fulton ist seit mehr als 30 Jahren Führungskraft und anerkannter Wirtschaftsprüfer (US), der Teams in Technologie- und Dienstleistungsunternehmen leitete. Er begann seine Karriere bei PwC, wo er 12 Jahre lang in der Wirtschaftsprüfung tätig war. Von 2002 bis 2011 war Jim Fulton Chief Financial Officer und Partner bei Crowe, einer führenden US-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Jim Fulton arbeitete von 2011 bis 2015 bei einer kleinen Venture-Capital-Gesellschaft im Innovation Park der University of Notre Dame, wo er bei der Gründung von Start-ups im Bereich Technologie und Datenanalyse half. Jim Fulton hat einen Abschluss an der Indiana University in Bloomington (Indiana).

"Milliman ist weiterhin der verlässliche Berater unserer Kunden, die auf unsere weitreichende Fachexpertise und datenbasierten Lösungen vertrauen", so Jim Fulton. "In den elf Jahren, in denen ich als Finanzchef des Unternehmens tätig war, habe ich die bemerkenswerten Mitarbeiter von Milliman kennengelernt. Ich habe gesehen, wie unser Talent und unser Engagement für die Kunden unser entscheidender Wettbewerbsvorteil bleiben. Ich freue mich darauf, die Zukunft von Milliman mitzugestalten, während wir weiter wachsen und uns weiterentwickeln."

Jim Fulton tritt die Nachfolge von Dermot Corry an, der nach einer fünfjährigen Amtszeit als Chief Executive Officer und einer 44-jährigen Karriere in den Ruhestand geht. Während der Amtszeit von Dermot Corry setzte Milliman sein Wachstum fort, tätigte neun Akquisitionen und diversifizierte seinen Mix aus Datenressourcen, komplexen Analysen und tiefgreifendem Fachwissen.

"Milliman ist eine einzigartige Organisation mit dem Bekenntnis zu Unabhängigkeit und Qualität, das brillante Köpfe anzieht und Innovationen fördert", so Dermot Corry. "Es war mir eine Ehre, als CEO von Millliman tätig zu sein. Ich freue mich riesig für Jim Fulton, der nun die Rolle des CEO übernimmt. Ich wünsche ihm alles Gute und weiß, dass Milliman in guten Händen sein wird."

Über Milliman

Milliman nutzt tiefgreifende Expertise, aktuarielle Genauigkeit und moderne Technologie, um Lösungen für eine Welt voller Risiken zu entwickeln. Wir helfen Kunden im öffentlichen und privaten Sektor, dringende, komplexe Herausforderungen zu bewältigen, von extremem Wetter und Marktvolatilität bis hin zu finanzieller Unsicherheit und steigenden Gesundheitskosten damit sie ihre geschäftlichen, finanziellen und sozialen Ziele erreichen können. Unsere Lösungen erstrecken sich auf den Versicherungs-, Finanz- und Gesundheitssektor und die betriebliche Altersvorsorge. Milliman wurde 1947 gegründet und ist ein unabhängiges Unternehmen mit Niederlassungen in Großstädten auf der ganzen Welt. Besuchen Sie uns unter milliman.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811125639/de/

Contacts:

Jeremy Engdahl-Johnson

Milliman, Inc.

Tel.: +1 646.473.3021

Jeremy.engdahl-johnson@milliman.com.