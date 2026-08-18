Das zusammengeführte Unternehmen bündelt führende KI-Agenten, Content Governance und Performance Insights und unterstützt damit 2.500 Kunden mit 3,5 Millionen Nutzern aus Vertrieb, Marketing und Enablement.

Seismic gibt heute den Abschluss der Fusion mit Highspot bekannt. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen Seismic und wird von Rob Tarkoff, Chief Executive Officer von Seismic, geführt. Durch den Zusammenschluss entsteht der führende Anbieter für Go-to-Market-(GTM)-Performance ein Maß dafür, wie effektiv Unternehmen ihre Strategie in Umsatz übersetzen. Nach Abschluss der Fusion unterstützt Seismic nun 2.500 Kunden und 3,5 Millionen Nutzer weltweit bei erfolgreicher Revenue Execution.

"Diese Fusion steht für einen grundlegenden Wandel: von der GTM-Vorbereitung hin zu messbarer GTM-Performance", so Rob Tarkoff, Chief Executive Officer von Seismic. "KI verändert die Arbeitsweise in Vertrieb, Marketing, Enablement, Revenue Operations und kundennahen Teams grundlegend. Doch ohne geprüfte Inhalte und den richtigen Kontext bringt KI nicht automatisch bessere Ergebnisse. Unternehmen brauchen eine leistungsfähige Plattform, die Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen übersetzt damit Opportunities schneller vorankommen, Deals erfolgreich abgeschlossen und Kundenbeziehungen gestärkt werden. Genau das bieten wir jetzt als gemeinsames Unternehmen."

Das zusammengeführte Unternehmen unterstützt einige der weltweit größten und renommiertesten Marken aus allen wichtigen Branchen, darunter Allianz Trade, Expedia Group, IBM, Invesco, Oracle, Royal London Asset Management, Thomson Reuters und Uber.

GTM-Performance, wie Kunden sie erwarten

Laut Gartner werden "Vertriebsorganisationen mit KI-gestützten Enablement-Funktionen bis 2029 die einzelnen Vertriebsphasen um 40 schneller durchlaufen als Unternehmen, die auf traditionelle Ansätze setzen."1 Kunden wollen KI einsetzen, um ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen. Gleichzeitig müssen sie darauf vertrauen können, dass KI mit sensiblen Kundeninformationen und umsatzrelevantem Content sicher und zuverlässig umgeht. Im Mittelpunkt der Seismic-Vision für GTM-Performance steht Revenue Execution: Mit eigener KI, Daten und freigegebenem Content können Teams Erkenntnisse in die richtigen Maßnahmen übersetzen. Seismic verfügt über die nötige GTM Intelligence und Skalierbarkeit, um eine in dieser Form einzigartige KI-gestützte Revenue-Execution-Plattform aufzubauen. Dabei nutzt das Unternehmen Erkenntnisse aus Kundeninteraktionen, Marketing-Content und Vertriebsaktivitäten und verarbeitet jährlich 550 Millionen Interaktionen zwischen Käufern und Vertriebsmitarbeitenden sowie 33 Millionen umsatzrelevante Aktionen.

Alle Kunden der beiden bisher eigenständigen Unternehmen werden von kontinuierlichen Investitionen und der Weiterentwicklung der Plattform profitieren. Seismic plant, jährlich mehr als 100 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung zu investieren. Mehr als 700 Mitarbeitende aus den Bereichen Produktentwicklung, Engineering, Data Science und KI arbeiten dafür in San Diego, Seattle, Boston, Vancouver, Toronto, London, Hyderabad und an weiteren Standorten weltweit. Das hohe Investitionsvolumen und die global aufgestellte Forschungs- und Entwicklungsorganisation werden die Weiterentwicklung von KI-Agenten, Content Governance, Engagement Intelligence und Revenue Workflows beschleunigen. Gleichzeitig investiert Seismic verstärkt in Sicherheit, Governance und die Skalierbarkeit für Enterprise-Anforderungen.

Tarkoff ergänzt: "Unsere Vision ist klar: GTM-Teams sollen in den entscheidenden Momenten sicher handeln können, damit sie und ihre Unternehmen bessere Ergebnisse erzielen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Kunden die Zukunft zu gestalten."

Seismic wird auf der Seismic Shift 2026 vom 12. bis 15. Oktober in Carlsbad, Kalifornien, erstmals einen umfassenden Einblick in seine Roadmap geben. Hier können Sie sich für die Seismic Shift 2026 registrieren.

1 Gartner Newsroom, Gartner Predicts AI-Driven Sales Enablement Will Deliver 40% Faster Sales Stage Velocity Than Traditional Enablement Methods by 2029, April 2026. Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Über Seismic

Seismic steht für Go-to-Market-Performance und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Strategie in Umsatz zu übersetzen. Seismic führt Signale aus Kundengesprächen, Buyer Engagement, freigegebenem Content, Coaching und Vertriebsverhalten zusammen, um Erkenntnisse in gezielte Maßnahmen zu überführen. Mit seiner KI-gestützten Revenue-Execution-Plattform stellt das Unternehmen kundennahen Teams die Insights, Governance und kontextbezogene Orientierung bereit, um souverän zu agieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. 2.500 Unternehmen und mehr als 3,5 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Seismic. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Standorte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter seismic.com/de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260818096398/de/

Contacts:

Pressekontakt

Red Lorry Yellow Lorry for Seismic

seismicemea@rlyl.com