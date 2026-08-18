Aidenbach (ots) -Professionelle Nachfolgelösungen für Finanzanlagenvermittler: Neuer Geschäftsbereich sorgt für Kontinuität, faire Bestandsbewertung und eine verlässliche Betreuung von Kunden.Die Frage der Unternehmensnachfolge entwickelt sich für viele Finanzanlagenvermittler zu einer der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Eine alternde Vermittlerschaft, fehlender Nachwuchs und steigende regulatorische Anforderungen erschweren es zunehmend, geeignete Nachfolgelösungen zu finden. Gleichzeitig stehen hinter jedem Vermittler oft über Jahrzehnte gewachsene Kundenbeziehungen, die Vertrauen geschaffen haben und auch nach einem Ruhestand, einer Erkrankung oder einem unerwarteten Todesfall weiterhin eine professionelle Betreuung verdienen. Mit einem neuen Geschäftsbereich für den Ankauf und die Weiterführung von § 34f-Beständen bietet die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH hierfür ab sofort eine strukturierte und verlässliche Lösung.Michael Zikeli, Analyst und Berater bei der Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH: "Die Idee für diesen Geschäftsbereich ist aus konkreten Erfahrungen innerhalb der Branche entstanden. Immer wieder haben wir erlebt, dass Kollegen aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit aufgeben mussten oder unerwartet verstorben sind. Zurück blieben nicht nur Angehörige, sondern auch zahlreiche Kunden, für die es keine geregelte Betreuung mehr gab. Gleichzeitig fehlte häufig eine transparente Möglichkeit, den aufgebauten Bestand fair zu bewerten und geordnet zu übergeben. Genau daraus haben wir einen strukturierten Prozess entwickelt, der Vermittlern und ihren Familien Sicherheit gibt und gleichzeitig gewährleistet, dass die Kundenbeziehungen verantwortungsvoll fortgeführt werden"Die Entscheidung zum Aufbau dieses Geschäftsbereichs entstand aus konkreten Erfahrungen innerhalb der Branche. Immer wieder zeigte sich, dass Kollegen aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit aufgeben mussten oder unerwartet verstarben. Zurück blieben nicht nur Angehörige, sondern auch zahlreiche Kunden, für die es keine geregelte Betreuung mehr gab. Gleichzeitig fehlte häufig eine transparente Möglichkeit, den aufgebauten Bestand fair zu bewerten und geordnet zu übergeben. Aus diesen Erfahrungen entwickelte die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH einen strukturierten Prozess, der Vermittlern und ihren Familien Sicherheit bietet und gleichzeitig den Fortbestand der Kundenbeziehungen gewährleistet.Der Ablauf einer Bestandsübernahme ist dabei bewusst transparent gestaltet. Zunächst erfolgt eine detaillierte Analyse und Bewertung des Bestandes anhand eines systematischen Verfahrens. Anschließend werden gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber individuelle Lösungen entwickelt - von einer Einmalzahlung bis hin zu einer lebenslangen Rentenzahlung, die auf Wunsch sogar über den Todesfall hinaus vereinbart werden kann. Nach der Übernahme digitalisiert die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH sämtliche Unterlagen, integriert den Bestand in bestehende Prozesse und führt die Kundenbeziehungen unter Einhaltung aller gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben fort. Dadurch bleiben Ansprechpartner erhalten und die Betreuung wird ohne Unterbrechung sichergestellt."Ein Kundenbestand entsteht oft über Jahrzehnte und ist das Ergebnis persönlicher Beziehungen, Vertrauen und kontinuierlicher Arbeit. Deshalb sollte seine Zukunft nicht vom Zufall abhängen. Unser Anspruch ist es, Vermittlern und ihren Familien eine faire Nachfolgelösung anzubieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Kunden auch in Zukunft persönlich und professionell betreut werden", erklärt Michael Zikeli.Der neue Geschäftsbereich richtet sich an alle Inhaber eines § 34f-Bestandes - unabhängig von dessen Größe oder den Gründen für einen Verkauf. Ob altersbedingter Ruhestand, gesundheitliche Veränderungen oder eine kurzfristige Nachfolgeregelung: Die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH übernimmt sowohl kleinere als auch größere Bestände und entwickelt für jeden Einzelfall eine passende Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die wirtschaftliche Bewertung, sondern insbesondere die langfristige Fortführung bestehender Kundenbeziehungen.Mit dem Ausbau dieses Geschäftsbereichs möchte die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH das Thema Bestandsnachfolge stärker in das Bewusstsein der Branche rücken. Ziel ist es, Vermittlern eine verlässliche Anlaufstelle zu bieten, die Bestände fair bewertet, rechtssicher übernimmt und den Übergang professionell begleitet. Denn Kundenbestände entstehen über viele Jahre - und verdienen eine ebenso nachhaltige wie verantwortungsvolle Zukunft.Über die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH:Die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH ist auf die Beratung und Betreuung im Bereich Kapitalanlagen spezialisiert. Mit ihrem neuen Geschäftsbereich für den Ankauf und die Nachfolge von § 34f-Beständen bietet das Unternehmen strukturierte, faire und rechtssichere Lösungen für Finanzanlagenvermittler. Unterstützt wird die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH unter anderem von Michael Zikeli, Analyst und Berater des Unternehmens, der den Ausbau strategisch begleitet. Weitere Informationen unter: www.weber-invest.de (http://www.weber-invest.de)Pressekontakt:Thomas S. 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