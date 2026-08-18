Wero soll Europas Antwort auf Paypal und Visa sein. Doch zwei Jahre nach dem Start sind Bekanntheit und Nutzung noch ausbaufähig. Eigentlich ist der Bezahldienst Wero angetreten, um sich als europäische Alternative zu US-Konkurrenten wie Paypal und Zahlungen per Mastercard und Visa zu etablieren. Doch auch zwei Jahre nach dem Start kommt der Bezahldienst nur langsam voran. Ein Drittel kennt Wero gar nicht Denn Wero hat ein Bekanntheitsproblem, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n