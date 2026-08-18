Original-Research: Cabka NV - from First Berlin Equity Research GmbH



18.08.2026 / 15:16 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NV Company Name: Cabka NV ISIN: NL00150000S7 Reason for the research: Sechsmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 18.08.2026 Target price: €3,40 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht liefert weitere Belege dafür, dass die Trendwende bei Cabka an Fahrt gewinnt. Der Umsatz stieg um 6% J/J auf €96 Mio., doch unserer Ansicht nach ist die Entwicklung unterhalb der Umsatzlinie von größerer Bedeutung. Die Bruttomarge stieg um 220 Basispunkte auf 51,9%, und das EBITDA sprang um 50% auf €13,6 Mio. an, wodurch sich die Marge um 410 Basispunkte auf 14,2% erhöhte. Europa war der Wachstumsmotor, während der Produktmix, die operative Hebelwirkung und die endgültigen Vorteile des 'Shift'-Programms den Gewinnanstieg vorantrieben. Der Anstieg der Polymer- und Energiepreise führte gegen Ende Q2 zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Investitionsentscheidungen der Kunden, doch laut Management erholte sich das Bestellverhalten schnell, und die Ausschreibungstätigkeit hat seitdem wieder das Niveau erreicht, das während des größten Teils des 2. Quartals zu beobachten war. Die Guidance für das Gesamtjahr, die höhere Umsätze und eine höhere EBITDA-Marge vorsieht, bleibt unverändert. Unserer Ansicht nach bestätigt das erste Halbjahr, dass die Erholung von Cabka aus dem Unternehmen selbst heraus erfolgt und nicht auf günstigen Rohstoff- oder makroökonomischen Entwicklungen beruht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei einem unveränderten Kursziel von €3,40 (76% Aufwärtspotenzial) bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.40 price target.

Abstract:

H1 reporting provides further evidence that Cabka's turnaround is gaining traction. Sales rose 6% YoY to €96m, but we think the more important move came below the topline. Gross margin expanded 220bp to 51.9% and EBITDA jumped ~50% to €13.6m lifting the margin 410bp to 14.2%. Europe spearheaded growth, while mix, operating leverage and the final benefits from the Shift programme drove the earnings step-up. The spike in polymer and energy prices briefly interrupted customer CapEx decisions late in Q2, but management say ordering behaviour recovered quickly, and tender activity has since returned to levels seen through most of Q2. FY guidance calling for higher sales and a wider EBITDA margin remains intact. In our view, H1 confirms that Cabka's recovery is internally driven, rather than relying on favourable raw material or macro developments. We remain Buy-rated on Cabka with a €3.4 TP (76% upside).



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