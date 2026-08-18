Anleger ziehen weiterhin viel Kapital aus offenen Immobilienfonds ab. So zeigen aktuelle Daten von Morningstar, dass von Januar bis Juli 2026 netto rund 3,7 Mrd. Euro aus den Fonds abgeflossen sind. Selbst große Immobilienfonds haben nach wie vor mit hohen Nettoabflüsse zu kämpfen. Das Analysehaus Morningstar hat sich die Entwicklung bei offenen Immobilienfonds näher angesehen. Demnach ziehen Anleger weiter Kapital aus in Deutschland domizilierten Fonds ab. Laut aktuellen Daten bis Ende Juli mussten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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