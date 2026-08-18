Das Bureau of Labor Statistics hat die Import- und Exportpreise für Juli vorgelegt. Die Einfuhrpreise fielen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Der Juni-Wert wurde dabei kräftig nach unten revidiert, von ursprünglich plus 0,3 Prozent auf nun minus 0,3 Prozent - die Importpreise sind damit zwei Monate in Folge gesunken. Im Jahresvergleich liegen sie noch 5,9 Prozent höher nach 7,1 Prozent im Juni. Die Ausfuhrpreise gaben um 1,3 Prozent nach, nach revidiert minus 0,7 Prozent im Vormonat, und liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär