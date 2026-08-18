Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat zwar gute Zahlen zum vergangenen zweiten Quartal vorgelegt. Doch dafür enttäuschen die Skandinavier beim Ausblick auf ganzer Linie. Anleger strafen die Aktie um gut 20 Prozent ab, womit die leichte charttechnische Erholung der vergangenen Handelsmonate beendet ist.Klarna steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 27 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar, womit das Unternehmen die Erwartung der Analysten in Höhe von 994 Millionen Dollar übertreffen konnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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