In den letzten Monaten konnte sich die Klarna-Aktie sukzessive von ihrem im Februar aufgestellten Allzeittief bei knapp über 10 € erholen. Doch heute schockiert der schwedische Zahlungsdienstleister mit einem Kursverlust von -20% die Börse. Fielen die Quartalszahlen von Klarna so miserabel aus und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Auf den ersten Blick Auf den ersten Blick geben die von Klarna für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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