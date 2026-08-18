DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. August (vorläufige Fassung)

=== 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli *** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global Economic Outlook" *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli (endgültig) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter ===

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 18, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

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