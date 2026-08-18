Köln (ots) -Der Herbst ist die letzte große Arbeitsphase im Garten, bevor auch für Sträucher, Blumen und Rasen die Winterruhe beginnt. Äste zurückschneiden, Laub entfernen, Beete vorbereiten: Wer jetzt loslegt, spart sich im Frühjahr viel Mühe. Detlef Steves, TV-Star und Gartenexperte, teilt daher drei Tipps, damit alle Gartenarbeiten noch rechtzeitig vor dem Winter gelingen. Ein Highlight für alle Gartenliebhaber und DIY-Fans: Passend zur Herbstsaison bietet Worx vom 1. bis 31. Oktober ein praktisches Bundle mit sechs Akku-Gartengeräten an.Tipp 1: Grobe Arbeiten zuerst - Hecken, Sträucher und Bäume zurückschneidenAb Oktober ist die Vegetationsperiode weitgehend abgeschlossen und der Rückschnitt von Hecken bedenkenlos möglich. Nun ist der perfekte Zeitpunkt, um Äste zu kürzen, Hecken noch einmal in Form zu schneiden und Totholz zu entfernen.Für Formschnitte von Hecken und Sträuchern reicht in der Regel eine scharfe Heckenschere oder eine handliche Gartenschere. Besonders komfortabel sind akkubetriebene Gartengeräte, die nicht nur effektiv und leise arbeiten, sondern auch leicht zu handhaben sind. Gerade stärkere Äste - etwa bei der Totholzentfernung an Ziergehölzen - lassen sich so mit einer Astsäge oder Kettensäge sauber und kraftsparend abtrennen. Ein einheitliches Akku-System ermöglicht zudem einen schnellen, unkomplizierten Wechsel zwischen den Werkzeugen.Extratipp: Lockere, morsche oder gefährlich überhängende Äste sollten jetzt konsequent entfernt werden, damit sie bei Stürmen oder unter einer schweren Schneelast keinen Schaden anrichten.Tipp 2: Feinarbeiten - Beete aufräumen und Boden vorbereitenNach dem groben Rückschnitt heißt es nun: Feine Nacharbeiten vornehmen, abgestorbene Pflanzenteile aus den Beeten räumen, Rasenkanten nachschneiden und Zwiebeln für die Frühjahrssaison setzen. Diese kleinteiligen Arbeiten lassen sich gut über mehrere Tage und Wochen verteilen.Eine kompakte Astschere erleichtert präzise Schnitte an Stauden und kleineren Gehölzen: Sie lässt sich einhändig bedienen und erreicht auch schwer zugängliche Stellen, ohne die umliegenden Pflanzen zu beschädigen. Eine Gras- und Strauchschere eignet sich, um Rasenkanten zu trimmen und Sträucher in Form zu bringen.Extratipp: Rindenmulch in Beeten und um empfindliche Gehölze herum dient als zusätzliche Isolierschicht gegen Frost.Tipp 3: Garten winterfest machen - Laub entfernen und Winterruhe vorbereitenProfis entfernen regelmäßig Blätter auf der Rasenfläche, da nasses Laub dem Gras schadet: Es blockiert Licht und Luft, fördert Schimmel und kann die Grasnarbe dauerhaft schädigen. Ein leiser Akku-Laubbläser ist deutlich schneller als Harken und schont sowohl den eigenen Rücken als auch die Umgebung. Auch Abflüsse und Wege sollten frei bleiben, damit nichts verstopft und niemand ausrutscht.Besonders praktisch: Gartenabfälle können sich über den Winter auf dem Kompost zu wertvollem Humus zersetzen und im Frühjahr als natürlicher Dünger dienen. Ein Laubhaufen in einer Gartenecke ist ein willkommener Unterschlupf für Igel und Nützlinge.Extratipp: Akkus von Gartengeräten kühl, aber frostfrei aufbewahren und nie vollständig entladen oder geladen einlagern.Sechs Gartengeräte: Herbst-Kampagne von Worx und Bild.deBis zum 31. Oktober 2026 sind sechs akkubetriebene Gartengeräte von Worx zu Sonderpreisen erhältlich, jeweils inklusive Akkus und Ladegeräten. Damit knüpft Worx an die erfolgreiche Kampagne an, die im Frühjahr den "Volks.Mähroboter" Landroid Vision Cloud von Worx bewarb.TV-Star Detlef Steves ist erneut als Testimonial an Bord und begleitet die Aktion auf seinen Social-Media-Kanälen."Im Garten gilt das Gleiche wie zu Hause oder auf der Baustelle: Wer gleich aufräumt, hat hinterher weniger Arbeit. Jetzt im Herbst können wir mit ein paar Handgriffen noch mal richtig viel bewirken, damit der Garten geschützt bleibt und wir selbst entspannt in die Wintersaison starten können", sagt Gartenprofi Detlef Steves, der die Aktion als Markenbotschafter von Worx unterstützt.Die sechs Produkte im Überblick:- 20 V Akku-Astsäge (WG326E.X) 12 cm inkl. gratis Ersatzkette, Kettenschutz sowie 20 V / 2.0 Ah Akku, Ladegerät und Ersatzkette- 20 V Akku-Heckenschere (WG264E) 52 cm inkl. 20 V / 2.0 Ah Akku und Ladegerät- 20 V Akku-Laubbläser (WG547E.X) inkl. 20 V / 4.0 Ah Akku und Ladegerät- 20 V Akku-Kettensäge (WG322E.1) inkl. gratis Ersatzkette, Kettenschutz sowie 20 V / 4.0 Ah Akku und Ladegerät- 20 V Akku-Astschere (WG330E) inkl. 20 V / 2.0 Ah Akku und Ladegerät- 20 V Akku-Gras- und Strauchschere (WG801E) 10 cm/12 cm/20 cm inkl. 20 V / 2.0 Ah Akku und Ladegerät"Die Herbstaktion von Worx im Oktober ist eine ideale Gelegenheit, um sich jetzt noch für die Gartenarbeit auszurüsten und den Garten auf den Winter vorzubereiten", erklärt Detlef Steves. "Vor dem Frost stehen noch einige Arbeiten an, die mit den passenden Tipps, dem richtigen Werkzeug und etwas Planung nicht nur besser gelingen, sondern auch entspannter und komfortabler von der Hand gehen."Bildmaterial finden Sie hier zum Download: Link (https://drive.google.com/drive/folders/1xL6br_X7SQbnLrVPS6XRHnAWJ50ZHYRe?usp=sharing) (Copyright: Positec GmbH)Über WorxWorx, eine Marke von Positec, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Pflege rund ums Zuhause durch Innovation zu vereinfachen. Als weltweit führender Anbieter von akkubetriebenen Gartengeräten treibt Worx die Entwicklung robotischer Technologien kontinuierlich voran, um eine intelligentere, kabellose Zukunft zu schaffen.Pressekontakt:Adel & Link Public RelationsTeam Worx: Julia Gerecht, Anna WegnerE-Mail: worx@adellink.deTel.: +49 (0) 159 01570340Original-Content von: Positec GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183183/6335817