Ein Forschungsteam aus Lausanne hat mithilfe einer 3D-Nanodrucktechnik winzige Drohnen entwickelt, die sich über Tonfrequenzen steuern lassen. Durch das Verfahren ergeben sich völlig neue Einsatzbereiche. Drohnen kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. In der Landwirtschaft überwachen sie das Pflanzenwachstum oder spüren Rehkitze auf, bevor Flächen gemäht werden. Im Bauwesen präsentieren sie Immobilien aus der Luft oder dokumentieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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